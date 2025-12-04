Ричмонд
Ученики частной музыкальной школы остались без денег и без уроков

В ситуации разбирается прокуратура.

Источник: Аргументы и факты

В Иркутске выясняют, почему 200 учеников вокальной школы остались без уроков и без денег. Прокуратура Иркутской области организовала проверку.

Из сообщений в СМИ прокуратура узнала, что в музыкальной школе Иркутска были нарушены права учащихся.

Сотрудники прокуратуры проверят сообщение о нарушении договорных обязательств перед клиентами одной из музыкальных школ города.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о предоставлении услуг дополнительного образования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало издание «Вести-Иркутск», проблемы у учеников частной вокальной школы начались после смены руководства образовательного учреждения. При этом ни старый, ни новый владельцы школы не хотят решать проблему с компенсацией учащимся.

Ранее прокуратура помогла уволенной воспитательнице получить выходное пособие, которое ей не хотели выплачивать.