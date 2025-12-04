В Татарстане вырастили более 32 миллионов саженцев и сеянцев деревьев

Специалисты лесной отрасли Татарстана вырастили 32,6 млн сеянцев и саженцев деревьев при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства республики.
Так, 27,5 млн саженцев из общего числа приходится на хвойные породы, 5,1 млн — на лиственные. По словам министра лесного хозяйства региона Равиля Кузюрова, весь посадочный материал используют для лесовосстановления в следующем году.
«Результаты инвентаризации этого года демонстрируют системную работу наших лесоводов по воспроизводству лесов. План по подготовке посадочного материала был перевыполнен на 5%. Каждый выращенный саженец — это вклад в “зеленое” будущее Татарстана», — добавил Равиль Кузюров.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.