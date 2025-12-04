В поселке Малиновая Варакка в Карелии установили вышку связи

Вышку сотовой связи установили в поселке Малиновая Варакка в Карелии при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
«Обеспечение граждан современными услугами связи — одна из социально значимых задач, она решается во взаимодействии с правительством Российской Федерации и операторами связи, действующими на территории региона», — отметил министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Дмитрий Крылов.
Теперь у местных жителей есть высокоскоростной интернет и устойчивая мобильная связь. Они могут пользоваться онлайн-сервисами, такими как «Госуслуги», маркетплейсы и многими другими.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.