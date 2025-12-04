В новосибирских поликлиниках ввели обязательный масочный режим

В медицинских учреждениях Новосибирска введён масочный режим на фоне сезонного роста респираторных заболеваний. Заместитель министра здравоохранения Елена Аксенова проверила готовность детской больницы № 3 и поликлиники № 29 к приёму пациентов. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Новосибирской области.