В новосибирских поликлиниках ввели обязательный масочный режим

В медицинских учреждениях Новосибирска введён масочный режим на фоне сезонного роста респираторных заболеваний. Заместитель министра здравоохранения Елена Аксенова проверила готовность детской больницы № 3 и поликлиники № 29 к приёму пациентов. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Новосибирской области.
В детской клинической больнице № 3 ежедневно госпитализируют 80−90 детей, в основном с ОРВИ и гриппом. Коечный фонд заполнен на 80−85%.
Минздрав ежедневно отслеживает ситуацию с инфекционными койками. По данным ведомства, пока рост заболеваемости составляет 10−15%, преобладают лёгкие формы.