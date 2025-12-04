Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В новосибирских поликлиниках ввели обязательный масочный режим

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей заставил усилить противоэпидемические меры в медучреждениях.

Источник: Комсомольская правда

В медицинских учреждениях Новосибирска введён масочный режим на фоне сезонного роста респираторных заболеваний. Заместитель министра здравоохранения Елена Аксенова проверила готовность детской больницы № 3 и поликлиники № 29 к приёму пациентов. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Новосибирской области.

В детской клинической больнице № 3 ежедневно госпитализируют 80−90 детей, в основном с ОРВИ и гриппом. Коечный фонд заполнен на 80−85%.

Минздрав ежедневно отслеживает ситуацию с инфекционными койками. По данным ведомства, пока рост заболеваемости составляет 10−15%, преобладают лёгкие формы.