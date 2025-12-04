Ушел из жизни бывший ректор ИГУ Александр Смирнов

IrkutskMedia, 4 декабря. Вчера, 3 декабря, на 77-м году ушел из жизни ученый, педагог, администратор и организатор, доктор химических наук, профессор Александр Ильич Смирнов. Об этом сообщили в пресс-службе Иркутского государственного университета.
Александр Ильич родился 3 августа 1949 года в Ржеве Калининской области в семье военного. Окончил химический факультет Иркутского государственного университета в 1971 году. Учёный прошел путь от младшего научного сотрудника НИИ нефте— и углехимического синтеза, куда устроился сразу после окончания вуза, до ректора университета. Александр Ильич возглавлял учебное заведение с 1997 по 2012 годы.
Александр Ильич Смирнов — Заслуженный деятель науки Республики Бурятия (1998), Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования (1999), Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (1999), Почетный профессор Монгольского государственного университета, Ляонинского университета (КНР). Награжден орденом Дружбы (2002), орденом Почета (2006).
Результаты научных исследований Александра Ильича Смирного опубликованы в 154 научных работах, им получено семь авторских свидетельств. Под его научным руководством подготовлены и защищены десятки кандидатских и докторских диссертаций.
Образование:
В 1971 году — окончил химический факультет Иркутского государственного университета.
В 1973—1975 годы — обучался в аспирантуре в Московском государственном университете.
В 1979 году — защитил кандидатскую диссертацию.
В 1990 году — защитил докторскую диссертацию на тему «Реакционная способность О— и N-виниловых мономеров в реакциях радикальной чередующейся сополимеризации».
Работа и карьера:
В 1971 году — поступил на работу в Институт нефте— и углехимического синтеза при ИГУ на должность младшего научного сотрудника.
В 1979—1981 годы — председатель профсоюзного комитета ИГУ.
В 1981—1989 годы — проректор по вечернему и заочному обучению ИГУ.
В 1989—1997 годы — проректор по научной работе ИГУ.
В 1991 году — профессор кафедры органической химии химического факультета ИГУ.
В 1993 году — заведующий кафедры органической химии химического факультета ИГУ.
В 2001 году — заведующий международной кафедрой ЮНЕСКО — водные ресурсы.
В 1997—2012 годы — ректор ИГУ.
В 2012—2014 годы — заведующий кафедрой органической химии химического факультета ИГУ.
В 2014—2025 годы — профессор кафедры органической химии и высокомолекулярных соединений химического факультета ИГУ.
Дата и время прощания с педагогом будет сообщена дополнительно.
