Ушел из жизни бывший ректор ИГУ Александр Смирнов

В 1971 году — поступил на работу в Институт нефте— и углехимического синтеза при ИГУ на должность младшего научного сотрудника.

В 1979—1981 годы — председатель профсоюзного комитета ИГУ.

В 1981—1989 годы — проректор по вечернему и заочному обучению ИГУ.

В 1989—1997 годы — проректор по научной работе ИГУ.

В 1991 году — профессор кафедры органической химии химического факультета ИГУ.

В 1993 году — заведующий кафедры органической химии химического факультета ИГУ.

В 2001 году — заведующий международной кафедрой ЮНЕСКО — водные ресурсы.

В 1997—2012 годы — ректор ИГУ.

В 2012—2014 годы — заведующий кафедрой органической химии химического факультета ИГУ.

В 2014—2025 годы — профессор кафедры органической химии и высокомолекулярных соединений химического факультета ИГУ.