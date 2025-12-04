Ричмонд
Омский Росреестр похвалился высокой скоростью регистрации ипотек

По утверждению ведомства, его специалисты способны регистрировать ипотеку по электронному заявлению менее чем за 24 часа.

Источник: Комсомольская правда

До 95% ипотек по электронным заявлениям омский Росреестр регистрирует менее чем за 24 часа. Отлаженный процесс осуществляется на территории Омской области уже более четырех лет в рамках проекта «Электронная ипотека за один день».

Проект «Электронная ипотека за один день» предоставляет возможность в течение одного рабочего дня осуществлять государственную регистрацию права. Это происходит дистанционно, на основании ипотечных сделок и по представленным банком в Росреестр заявлениям и документам в электронном виде.

На протяжении четырехлетнего участия в проекте омского Росреестра, показатель по доле электронных ипотек, зарегистрированных менее чем за 24 часа с момента поступления заявки от кредитных организаций, держится на высоком уровне — 95%. Эти цифры подтверждаются статистическим данными: в Омской области, в ноябре этого года, 927 ипотек из 975 были оформлены менее чем за 24 часа (это 95%). При этом в октябре показатель был еще выше: под краткую регистрацию попал 729 ипотек из 736, что составило 99%.