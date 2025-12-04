В Хабаровске пенсионер переехал из ветхого дома спустя три года ожидания

Пенсионер с инвалидностью обратился в Генпрокуратуру после того, как попытки добиться решения проблемы в городских структурах не принесли результата. Дом на переулке Путевом признали аварийным ещё в 2022 году, после чего заявителю отказали в продлении договора коммерческого найма и, как следствие, в субсидии на оплату коммунальных услуг.