В Хабаровске пенсионер переехал из ветхого дома спустя три года ожидания

В Хабаровске при участии надзорных органов расселили аварийный многоквартирный дом. Об этом сообщили в управлении Генпрокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу.
Пенсионер с инвалидностью обратился в Генпрокуратуру после того, как попытки добиться решения проблемы в городских структурах не принесли результата. Дом на переулке Путевом признали аварийным ещё в 2022 году, после чего заявителю отказали в продлении договора коммерческого найма и, как следствие, в субсидии на оплату коммунальных услуг.
Прокуратура взяла ситуацию на контроль и добилась расселения дома. Семнадцать собственников получили выкупную стоимость жилья на общую сумму 81,7 млн рублей. Заявителю предоставили отремонтированную благоустроенную квартиру в Хабаровске.
Также по иску прокуратуры установлен период его проживания в аварийных условиях, что позволило взыскать компенсацию за оплаченные коммунальные услуги.