Новосибирск готовит письма Деду Морозу: где и как отправить детские мечты

Особое внимание Дед Мороз уделяет письмам с «нематериальными» просьбами — здоровья родным, мира, добрых дел.

Источник: Freepik

В России отмечают День написания писем Деду Морозу. В Новосибирске для этого установили праздничный ящик в центральном почтовом отделении на ул. Советской, 33, где дети могут оставлять свои письма весь декабрь.

«Почта России» напоминает главный адрес волшебника: 162390, Вологодская обл., город Великий Устюг, Дом Деда Мороза. В письме важно представиться, рассказать о себе и своих увлечениях, поблагодарить за прошлогодние подарки и поделиться желаниями.

Особое внимание Дед Мороз уделяет письмам с «нематериальными» просьбами — здоровья родным, мира, добрых дел. Не забывайте писать тёплые слова и самому волшебнику.