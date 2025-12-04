В двух селах Хабаровского края появились новые очистные сооружения

Современные очистные сооружения разместили в селах Георгиевка и Могилевка Хабаровского края при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства региона.
Каждый объект может перерабатывать до 100 кубометров сточных вод в сутки. Для этого используют оборудование отечественного производства. Новые сооружения позволят улучшить качество жизни и экологическую ситуацию в населенных пунктах.
«Каждая станция включает в себя павильон с передовым технологическим оборудованием, системой автоматизации и управления. Основу очистных комплексов составляют два модуля биологической очистки, гарантирующие высокую эффективность обработки стоков», — отметили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.