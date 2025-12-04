«Роскачество» обнаружило токсичное вещество в одной из игрушек Лабубу

«Один из показателей — выделение вредных химических веществ в воду. Он имитирует контакт игрушки с кожей человека, потом и слюной. Исследование показало, что почти все образцы безопасны, но в одном обнаружено превышение по диоктилфталату — токсичному веществу, которое может негативно сказываться на здоровье при длительном контакте», — добавляется там.