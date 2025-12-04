Повышение НДС ударит по кошельку новосибирцев в 2026 году

С 1 января 2026 года в России вступает в силу решение о повышении ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 22%. Одни специалисты предрекают неизбежный рост цен на группы товаров и услуг, другие указывают на адаптационные механизмы рынка и возможность точечной государственной поддержки для смягчения последствий. Ждать ли новосибирцам резкого повышения цен? Чтобы понять реальные последствия, мы обратились к экспертам.
Рынок недвижимости.
В сфере недвижимости, по словам аналитика рынка Елены Капаницы, последствия будут носить двойной, отложенный, но неизбежный характер. «Непосредственно на стоимость квадратного метра в готовых новостройках НДС почти не повлияет, так как он уже заложен в цену по текущей ставке. Однако для строящегося жилья, которое будет сдаваться после 2026 года, увеличение налоговой нагрузки составит примерно 1,7% от себестоимости строительства. На практике это означает, что цены на такие объекты вырастут минимум на 3−5%, так как застройщики никогда не переводят повышение затрат в рубль в рубль, а закладывают дополнительную маржу на риски», — поясняет эксперт.
Она также предупреждает о вторичном эффекте: подорожание стройматериалов, техники и услуг подрядчиков из-за роста НДС сделает капитальный ремонт и приобретение отделочных материалов дороже на 5−7% уже в 2026 году, что охладит активность на рынке вторичного жилья и ремонта.
Авто и всё что с ними связано.
Авторынок, всегда чутко реагирующий на макроэкономические изменения, по мнению автодилера Руслана Кузнецова, покажет контрастную картину. «Официальные дилеры новых иномарок, особенно премиум-сегмента, вероятно, постараются частично “поглотить” удар, чтобы не терять продажи. Мы ожидаем рост цен на новые автомобили в диапазоне 1,5−2,5%, а не полные 2 процентных пункта от стоимости. Однако на сером рынке машин, ввезённых “параллельными” импортёрами, и на подержанные автомобили возрастом до 5 лет ждёт более серьёзный скачок — до 4−6%. Причина в том, что НДС заложен в таможенную стоимость, а логистика и услуги по растаможиванию также подорожают», — прогнозирует автодилер. Он добавляет, что обслуживание и ремонт машин станут дороже: запчасти, шины, работа СТО подтяжелеют на те же 5−7%.
Здоровье зубов.
Стоматологические услуги, давно ставшие символом высоких личных расходов, также ощутят на себе налоговое давление. Врач-стоматолог Ирина Соколова указывает на комплексный эффект. «Клиника платит НДС не только за свои услуги, но и за всё, что закупает: от дорогостоящих томографов и имплантатов до одноразовых перчаток и пломбировочных материалов. Производители и поставщики повысят цены, что вынудит клиники пересматривать прайс-листы. Мы ожидаем, что средний чек вырастет на 8−10%», — сообщила врач.
Продукты в магазинах.
Самая чувствительная для семейного бюджета сфера — продовольственная. Владелец продуктового магазина Георгий Кикабидзе предостерегает от упрощённых расчётов. «Если говорить о полуфабрикатах, колбасах, сырах, кондитерских изделиях, — то там рост НДС напрямую ударит по издержкам производителя. Мы прогнозируем подорожание такой категории товаров на 4−8% в течение 2026 года. Однако базовые продукты — хлеб, молоко, яйца, часть овощей — имеют льготную или нулевую ставку НДС. Их цена будет определяться не налогом, а стоимостью сырья, логистики и энергоносителей, которые также могут косвенно подорожать из-за общего роста нагрузки в смежных отраслях», — объясняет Георгий.