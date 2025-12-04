Повышение НДС ударит по кошельку новосибирцев в 2026 году

В сфере недвижимости, по словам аналитика рынка Елены Капаницы, последствия будут носить двойной, отложенный, но неизбежный характер. «Непосредственно на стоимость квадратного метра в готовых новостройках НДС почти не повлияет, так как он уже заложен в цену по текущей ставке. Однако для строящегося жилья, которое будет сдаваться после 2026 года, увеличение налоговой нагрузки составит примерно 1,7% от себестоимости строительства. На практике это означает, что цены на такие объекты вырастут минимум на 3−5%, так как застройщики никогда не переводят повышение затрат в рубль в рубль, а закладывают дополнительную маржу на риски», — поясняет эксперт.