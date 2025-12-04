Рае Квон Чунг — о кризисе ценностей, ИИ и будущем устойчивой экономики

Чунг отмечает, что сегодня обычный человек почти не ощущает климатический кризис не потому, что он далек, а потому что система не дает ему инструментов участия. На уровне стран действуют NDC — национальные обязательства по снижению выбросов, но индивидуальный вклад остается невидимым.