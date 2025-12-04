Рае Квон Чунг — о кризисе ценностей, ИИ и будущем устойчивой экономики

ВВП ослепляет экономику
По мнению эксперта, мир продолжает жить в логике накопления любой ценой. Причина — устаревшая метрика успеха.
Эта модель толкает государства к стремлению производить больше, а не лучше, создавая разрыв между краткосрочными политическими циклами и долгосрочным благополучием.
Потребитель выключен из климатической политики
Чунг отмечает, что сегодня обычный человек почти не ощущает климатический кризис не потому, что он далек, а потому что система не дает ему инструментов участия. На уровне стран действуют NDC — национальные обязательства по снижению выбросов, но индивидуальный вклад остается невидимым.
Он предлагает создать новую модель — дифференцировать цены по углеродному следу, чтобы каждый мог принимать решение, влияющее на климат.
Лучшая инвестиция — это личный климатический вклад
Одним из решений Чунг видит концепцию PDC — Personal Determined Contribution, личного вклада в сокращение выбросов. Анализ покупок позволяет вычислять индивидуальный углеродный след, а сам человек может направить часть средств в климатический фонд.
Такой подход, по его словам, возвращает человеку роль участника, а не наблюдателя.
Кризис климата — это кризис ценностей
Чунг считает, что климатический кризис — проявление глубинного цивилизационного сбоя.
По его наблюдениям, молодое поколение уже готово к такой этике ответственности, но институты пока не успевают за этими сдвигами.
ИИ и экология: невидимый риск
По оценке Чунга, рост искусственного интеллекта несет не только энергетические издержки — если энергия будет ископаемой, выбросы резко вырастут, — но и риск утраты основополагающих ценностей.
Он советует молодым ученым задавать себе главный вопрос XXI века: что в моей деятельности невозможно заменить машиной?
Экологичность не должна быть привилегией
Чунг признает, что сегодня экологичные товары часто стоят дороже, но настаивает: рынок меняется благодаря новым группам потребителей, ориентированных на ценности. Он привел следующий пример — экологическую катастрофу Аральского моря, исчезнувшего из-за водоемкого хлопкового производства.