Рае Квон Чунг — о кризисе ценностей, ИИ и будущем устойчивой экономики

Ученый, нобелевский лауреат, эксперт в области экологии и изменения климата Рае Квон Чунг в интервью порталу Наука Mail рассказал, почему традиционная экономическая модель больше не работает, как вернуть человеку реальную роль в климатической политике, и какие риски несет стремительный рост искусственного интеллекта.

ВВП ослепляет экономику

По мнению эксперта, мир продолжает жить в логике накопления любой ценой. Причина — устаревшая метрика успеха.

Эта модель толкает государства к стремлению производить больше, а не лучше, создавая разрыв между краткосрочными политическими циклами и долгосрочным благополучием.

Потребитель выключен из климатической политики

Чунг отмечает, что сегодня обычный человек почти не ощущает климатический кризис не потому, что он далек, а потому что система не дает ему инструментов участия. На уровне стран действуют NDC — национальные обязательства по снижению выбросов, но индивидуальный вклад остается невидимым.

Он предлагает создать новую модель — дифференцировать цены по углеродному следу, чтобы каждый мог принимать решение, влияющее на климат.

Лучшая инвестиция — это личный климатический вклад

Одним из решений Чунг видит концепцию PDC — Personal Determined Contribution, личного вклада в сокращение выбросов. Анализ покупок позволяет вычислять индивидуальный углеродный след, а сам человек может направить часть средств в климатический фонд.

Такой подход, по его словам, возвращает человеку роль участника, а не наблюдателя.

Кризис климата — это кризис ценностей

Чунг считает, что климатический кризис — проявление глубинного цивилизационного сбоя.

По его наблюдениям, молодое поколение уже готово к такой этике ответственности, но институты пока не успевают за этими сдвигами.

ИИ и экология: невидимый риск

По оценке Чунга, рост искусственного интеллекта несет не только энергетические издержки — если энергия будет ископаемой, выбросы резко вырастут, — но и риск утраты основополагающих ценностей.

Он советует молодым ученым задавать себе главный вопрос XXI века: что в моей деятельности невозможно заменить машиной?

Экологичность не должна быть привилегией

Чунг признает, что сегодня экологичные товары часто стоят дороже, но настаивает: рынок меняется благодаря новым группам потребителей, ориентированных на ценности. Он привел следующий пример — экологическую катастрофу Аральского моря, исчезнувшего из-за водоемкого хлопкового производства.