В Приморье увеличили число сфер, закрытых для труда мигрантов

Сейчас в Приморье мигранты, работающие по патентам, не могут работать в 36 сферах экономической деятельности. Им запрещены регулярные и заказные перевозки пассажиров, включая управление автобусами, трамваями и троллейбусами в городском сообщении, а также междугородними автобусами. Исключением стали только работа на экскурсионных и туристических автобусах, а также перевозки железнодорожным транспортом. Также иностранцы не могут работать водителями легковых такси и в аренде автомобиля с водителем, управлять пассажирским водным транспортом и морским грузовым транспортом, а также перевозить грузы.