В Приморье увеличили число сфер, закрытых для труда мигрантов

ВЛАДИВОСТОК, 4 дек — РИА Новости. Глава Приморья подписал постановление, которым с 2026 года увеличивается с 36 до 88 число отраслей, куда нельзя нанимать мигрантов, работающих по патентам, сообщает региональное агентство миграционной политики.
Постановление опубликовано в реестре правовых актов 4 декабря.
«Количество видов экономической деятельности, по которым в Приморском крае запрещено привлекать самую массовую категорию трудовых мигрантов, в 2026 году возрастает с 36 до 88», — говорится в сообщении регионального агентства.
В новый список включили сферы информации и связи, торговли, фармацевтики, финансов и страхования, культуры, деятельности общественных организаций и НКО.
Также агентство отмечает, что в 2026 году ограничения не накладываются на сферы, где есть наибольшая потребность работодателей в рабочей силе. Это строительство, обрабатывающие производства, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.
Сейчас в Приморье мигранты, работающие по патентам, не могут работать в 36 сферах экономической деятельности. Им запрещены регулярные и заказные перевозки пассажиров, включая управление автобусами, трамваями и троллейбусами в городском сообщении, а также междугородними автобусами. Исключением стали только работа на экскурсионных и туристических автобусах, а также перевозки железнодорожным транспортом. Также иностранцы не могут работать водителями легковых такси и в аренде автомобиля с водителем, управлять пассажирским водным транспортом и морским грузовым транспортом, а также перевозить грузы.