Росприроднадзор требует от порта Находки 6,5 млн за загрязнение бухты

Площадь загрязнённого участка акватории, по данным проверки, достигла 300 кв. м.

Источник: Аргументы и факты

Росприроднадзор подал в Арбитражный суд Приморского края иск к АО «Находкинский морской торговый порт» с требованием взыскать более 6,5 млн рублей за ущерб, причинённый акватории бухты Находка Японского моря.

Специалисты ведомства в ходе выездной проверки выявили засорение акватории бухты отходами, образующимися при перегрузке угля: угольной пылью между бортом судна и причалами № 11 и 12 по всей длине, а также загрязнение углём кранцев и кнехтов. Общая площадь загрязнения составила около 300 кв. м.

Сотрудники ЦЛАТИ по Приморскому краю отобрали пробы морской воды, в которых зафиксировали превышение загрязняющих веществ по показателям нефтепродуктов, железа и взвешенных веществ. Размер ущерба водному объекту оценён в 6 513 545 рублей.

После осмотра Росприроднадзор направил порту информационное письмо с требованием возместить причинённый водному объекту вред, однако ответчик это требование не исполнил. В результате ведомство обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением, судебное заседание по делу назначено на 22 января 2026 года, сообщил Telegram-канал суда.