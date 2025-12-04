В Уфе растут цены на съемные квартиры

Съем жилья в Уфе продолжает дорожать, несмотря на небольшое снижение средних ставок в октябре и ноябре. По информации портала «Мир квартир», по итогам ноября аренда однокомнатной квартиры в городе обходилась примерно в 24,9 тысячи рублей в месяц. За двухкомнатную просили около 33,8 тысячи, а за трехкомнатную — 44,6 тысячи рублей.
Хотя по сравнению с октябрьскими показателями цены немного упали, в целом с начала года наблюдается явный рост. В январе средняя стоимость «однушки» составляла 24,2 тысячи рублей, «двушки» — 31 тысячу, а «трешки» — почти 42 тысячи рублей.
Эксперты отмечают, что меньше всего за год подорожала аренда малогабаритных квартир. Вероятно, их цена достигла своего максимума еще в прошлом году.
