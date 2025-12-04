В Уфе растут цены на съемные квартиры

Съем жилья в Уфе продолжает дорожать, несмотря на небольшое снижение средних ставок в октябре и ноябре. По информации портала «Мир квартир», по итогам ноября аренда однокомнатной квартиры в городе обходилась примерно в 24,9 тысячи рублей в месяц. За двухкомнатную просили около 33,8 тысячи, а за трехкомнатную — 44,6 тысячи рублей.