Омский ГАУ впервые принял студентов на «Военно-патриотическом диктанте — 2025»

1 декабря Омский государственный аграрный университет стал одной из площадок проведения IV Всероссийской просветительской акции «Военно-патриотический диктант — 2025». Впервые в истории вуза его студенты приняли участие в этом масштабном мероприятии, приуроченном к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Акция стала ключевым событием юбилейной образовательной программы, реализуемой Центром по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи «Авангард».
С приветственным словом к участникам обратился проректор по социальной работе и молодежной политике Омского ГАУ.
«Участие в мероприятиях подобного уровня позволяет нам сохранить память о тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, и о тех, кто сегодня защищает рубежи нашей Родины», — подчеркнул Андрей Забудский.
Фото: пресс-служба Омского ГАУ.
В течение 45 минут студенты отвечали на 25 вопросов, которые были связаны с важнейшими этапами отечественной военной истории — от подвигов древнерусских воинов до современных достижений Российской Армии. Отдельный блок заданий был посвящен 80-летию Победы, а также государственной символике, патриотической литературе и искусству. В честь пятилетия УМЦ «Авангард» в тест был включен специальный тематический раздел о деятельности Центра.
С момента запуска в 2022 году диктант объединил уже более 800 тысяч участников из 89 регионов России, став важной частью патриотического образования молодого поколения.