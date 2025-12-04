У СИЗО во Владивостоке появились платные посредники для очередей

У следственного изолятора № 1 во Владивостоке появились предприимчивые посредники, превратившие очередь к изолятору в доходный бизнес.
Как сообщают местные СМИ, они предлагают жителям города занять место в очереди за 1500 рублей или оформить передачу для заключённого без личного присутствия за 3000 рублей. Для пенсионеров действует «льготный тариф» — 500 рублей.
В региональном ГУФСИН пояснили, что сотрудники учреждения не занимаются регулированием очередей за пределами территории изолятора.
Приём передач осуществляется строго по регламенту: сначала обслуживаются граждане, записавшиеся через «Госуслуги», затем — те, кто пришёл в «живой» очереди. Все передачи проходят обязательный досмотр на предмет запрещённых вещей.