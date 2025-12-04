Ричмонд
В Хабаровские в выходные изменится расписание троллейбуса до Берёзовки

На некоторых рейсах меняют интервалы.

Источник: Хабаровский край сегодня

В краевой столице с 6 декабря меняется расписание троллейбуса № 9 сообщением «Поселок Берёзовка» — «Комсомольская площадь». Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на администрацию города.

Так, первый рейс от Комсомольской площади в Березовку отправится в 07:31, из Березовки — в 06:37.

Последний рейс от Комсомольской площади запланирован на 22:06, из Березовки — в 21:12.

Интервал движения составит от 30 до 40 минут.

Жителям Хабаровска напоминают, что уточнить информацию о работе и местонахождении транспортных средств на маршрутах, прогноз прибытия к определенному остановочному пункту можно на сайте «Транспорт27.рф», веб-приложении «Go2bus», либо по круглосуточному телефону МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» 45−00−56.