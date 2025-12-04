Казахстанцы смогут легче получать визу в ЕС

Заседание прошло под сопредседательством Заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Алибека Бакаева и Заместителя генерального директора Генерального директората Европейской комиссии по вопросам миграции и внутренних дел Йоханнеса Лухнера. Казахстан и Европейский союз договорились продолжить переговорный процесс и провести следующий раунд консультаций в Астане в 2026 году.
Как считают эксперты, по прогнозам итогом соглашения может стать значительное снижение визового сбора. Аналогичные соглашения ЕС с другими странами (например, с Арменией, Албанией до получения безвиза) устанавливают сбор в размере 35 евро вместо 80 евро. Казахстан, скорее всего, будет добиваться применения этой стандартной льготной ставки.
Сокращение сроков принятия решения — также обычная практика упрощения. В действующих соглашениях ЕС обычно фиксирует максимум 10 календарных дней для обработки заявлений вместо 15−30 дней как сейчас. В простых случаях решение принимается быстрее.
А еще у казахстанцам, в случае успеха переговоров могут сократить список предоставляемых документов. Это основная суть «упрощённого режима». Цель — сократить список обязательных документов для большинства категорий путешественников (туристов, бизнесменов, родственников). В идеале для многократно проверенных путешественников список может быть минимальным.
