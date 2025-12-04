В Калининградской области с 2026 года отменят сбор мусора в пакетах

В Калининградской области с 1 января 2026 года прекращается бестарный сбор твёрдых коммунальных отходов. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов, уточнив, что переход на новый порядок коснётся владельцев частных домов и территорий, где мусор по старой схеме забирали в пакетах.