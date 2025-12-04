Ричмонд
В Калининградской области с 2026 года отменят сбор мусора в пакетах

В Калининградской области с 1 января 2026 года прекращается бестарный сбор твёрдых коммунальных отходов. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов, уточнив, что переход на новый порядок коснётся владельцев частных домов и территорий, где мусор по старой схеме забирали в пакетах.

С нового года вывоз отходов будет осуществляться только из индивидуальных контейнеров объёмом от 0,24 до 1,1 кубометра. Домовладельцам необходимо обеспечить техническую возможность подъезда мусоровоза к контейнеру. Если оборудовать общую контейнерную площадку невозможно, индивидуальная тара становится обязательной мерой.

Процесс перехода включает несколько шагов. Сначала гражданам нужно обратиться в органы местного самоуправления. Далее муниципалитет передаст данные региональному оператору по обращению с отходами. После этого специалисты проведут обследование, чтобы определить, соответствует ли домовладение условиям вывоза мусора по новым правилам.

Отмена бестарного сбора направлена на повышение санитарной безопасности и снижение количества отходов, разлетающихся или разрушаемых животными. Власти ожидают, что новая система сделает вывоз мусора более организованным и экологичным.