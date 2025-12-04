Социальный контракт для демобилизованных участников СВО в 2026 году

В материале разбираем, что представляет собой социальный контракт для демобилизованных участников СВО, какие условия в нем предусмотрены, кто может претендовать на поддержку по этому направлению.
Условия социального контракта для демобилизованных участников СВО
Социальный контракт станет доступен с 1 января 2026 года для демобилизованных участников специальной военной операции. Заключить его можно будет без оценки среднедушевого дохода для дальнейшего создания бизнеса.
По задумке размер выплаты по соцконтракту составит до 350 тысяч рублей. Начисление будет единовременным, а получить его смогут те, кто захочет после возвращения с фронта заняться предпринимательством. Также в планах проработать возможность финансовой поддержки для получения профильного образования и повышения квалификации.
Социальный контракт представляет собой договор между гражданином (или семьей) с доходом ниже регионального прожиточного минимума и органами соцзащиты, в рамках которого государство предоставляет поддержку при выполнении определённых условий.
Как получить социальный контракт для участников СВО после демобилизации
Получить соцконтракт можно будет с января 2026 года. Подробный механизм обращения еще не сформирован, но, вероятно, нужно будет обращаться в местные соцорганы (МФЦ, Госуслуги).
Для подачи заявления также могут потребовать удостоверение ветерана боевых действий и справка о доходах семьи. Обычно документы рассматривают в течение 10—20 рабочих дней.