Социальный контракт для демобилизованных участников СВО в 2026 году

По задумке размер выплаты по соцконтракту составит до 350 тысяч рублей. Начисление будет единовременным, а получить его смогут те, кто захочет после возвращения с фронта заняться предпринимательством. Также в планах проработать возможность финансовой поддержки для получения профильного образования и повышения квалификации.