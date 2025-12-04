Почти треть жителей Омска покупают новогодние подарки спонтанно

14% омичей начинают готовиться к Новому году за несколько месяцев. Еще 17% предпочитают делать покупки за месяц. Наиболее популярным же временем для закупок подарков является период за 2—3 недели до праздника: так поступают 20% опрошенных. Омички более склонны к заблаговременному планированию: 19% горожанок начинают покупать подарки за месяц до Нового года, 18% — за еще более длительный период. Среди омских мужчин так поступают 15 и 10% соответственно. Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, проявляет активность за 2—3 недели до праздника (23%). Респонденты в возрасте 35—45 лет чаще других склонны к спонтанным покупкам (33%).