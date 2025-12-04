Ричмонд
Баранина, молоко, помидоры — под контроль цен попадут еще 14 товаров

Список социально значимых продуктов, на которые регулируется торговая надбавка, хотят расширить в Казахстане. Вместо 19 видов продуктов предлагается 33, включая различные виды мяса, рыбу, помидоры, яблоки и другие продукты, сообщили в Минторговли.

Источник: Курсив

Министерство торговли опубликовало проект приказа об изменении перечня социально значимых продовольственных товаров. Он предполагает расширение списка продуктов с регулируемыми ценами с 19 до 33 позиций.

Список значительно расширяется по мясному ассортименту. Если ранее в него входила только лопаточно-грудная часть говядины, то теперь к социально значимым хотят отнести говядину бескостную, мясной фарш, баранину с костями, конину с костями. Помимо куриных окорочков и бедер отдельным пунктом появятся «куры».

Также в перечне может появиться несколько видов рыбы — рыба свежая или охлажденная (лещ, карась, судак, щука, сазан, рипус) и рыба мороженная (судак, минтай, хек, камбала, скумбрия, сазан).

Среди овощей планируется добавить огурцы, помидоры, из фруктов — яблоки, из молочных продуктов — молоко ультрапастеризованное, стерилизованное, сметану, твердый сыр. Также цены могут начать регулировать на черный чай.

В Минторговли отметили, что каждая позиция будет дополнительно обсуждена с бизнес-сообществом, палатой предпринимателей и госорганами.

При этом расширение списка СЗПТ — это временная мера для прозрачного ценообразования и борьбы с лишними наценками посредников. Производители таких товаров получат стимул увеличивать производство и расширять мощности. Включение товаров в список освобождает производителей и импортеров от выплат торговым сетям. Это снизит цены для покупателей и позволит бизнесу инвестировать сэкономленные средства в развитие.

Отметим, что допустимая торговая надбавка цены на СЗПТ — 15%.

Ранее власти Алматы гарантировали, что цены на социально значимые продукты останутся стабильными до конца года. Для этого из местного бюджета дополнительно запросили 8 млрд тенге.