Баранина, молоко, помидоры — под контроль цен попадут еще 14 товаров

При этом расширение списка СЗПТ — это временная мера для прозрачного ценообразования и борьбы с лишними наценками посредников. Производители таких товаров получат стимул увеличивать производство и расширять мощности. Включение товаров в список освобождает производителей и импортеров от выплат торговым сетям. Это снизит цены для покупателей и позволит бизнесу инвестировать сэкономленные средства в развитие.