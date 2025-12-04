Миллионы леев на мусорке: аудит выявил просроченные лекарства в Молдове на сумму почти 5 миллионов леев

Лекарственные препараты почти на 5 млн леев оказались выброшены на мусорку, сообщает TV8. Об этом стало известно из выводов аудита Счётной палаты.
Из доклада следует, что при планировании запасов на 2024 год и первые девять месяцев текущего года были допущены серьезные ошибки в деятельности Центра государственных централизованных закупок. Министр здравоохранения Эмиль Чебан пообещал принять меры и рассказал, что скорее всего последуют увольнения, после того как станет известно в чем причина и кто за этим стоит.
По данным аудиторов на складах медучреждений оказались просроченные препараты на сумму 4,7 млн леев, а CAPCS не получил более 1 млн леев в виде налогов по 248 контрактам общей стоимостью свыше 96 млн леев. Кроме того закупки одних и тех же медикаментов по разным ценам в короткие промежутки времени привели к дополнительным расходам свыше 830 тысяч леев.