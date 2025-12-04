Миллионы леев на мусорке: аудит выявил просроченные лекарства в Молдове на сумму почти 5 миллионов леев

Из доклада следует, что при планировании запасов на 2024 год и первые девять месяцев текущего года были допущены серьезные ошибки в деятельности Центра государственных централизованных закупок. Министр здравоохранения Эмиль Чебан пообещал принять меры и рассказал, что скорее всего последуют увольнения, после того как станет известно в чем причина и кто за этим стоит.