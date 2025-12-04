Гоночный комплекс в Атырау обещают сделать доступным для частных заездов

«Когда этот проект был предложен, я задал инвестору именно этот вопрос. Потому что, если говорить откровенно, сейчас среди молодежи бывают нелегальные уличные или трассовые гонки. Они могут врезаться куда-нибудь или друг в друга. Поэтому на этой трассе будет предоставлена отдельная возможность для молодежи. Инвестор рассматривает этот вопрос. Но при этом обязательно нужно будет пройти обучение по безопасности, обеспечить молодых людей соответствующей экипировкой. Сейчас ведется проектирование, думаю, в течение двух-трех лет определится срок начала и завершения строительства», — резюмировал Серик Шапкенов.