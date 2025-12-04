В Сочи стартовал проект по подготовке водителей автобусов

Вскоре обучение по новой программе пройдут еще 24 сочинца. Всем будущим водителям гарантированы трудоустройство в федеральную компанию, официальная зарплата и полный пакет соответствующих льгот. Важным этапом перед самостоятельными рейсами станет обязательная стажировка с опытными наставниками и детальное изучение маршрутов. Первые выходы новых водителей на линию планируются по выходным дням, когда пассажиропоток и дорожная загруженность ниже, что позволит им максимально комфортно адаптироваться к работе.