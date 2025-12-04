В Сочи стартовал проект по подготовке водителей автобусов

В Сочи решают проблему дефицита водителей общественного транспорта. На курорте стартовал первый этап программы по обучению профессии «Водитель автобуса», инициатором которой выступил федеральный перевозчик. Как сообщили в мэрии Сочи, компания взяла на себя финансирование обучения и выплату стипендий, чтобы восполнить кадровый голод в городе.
3 декабря свои водительские удостоверения категорий C и D получили первые шесть выпускников новой программы. В ближайшее время они приступят к работе на городских маршрутах.
«Проблему кадрового голода испытывают многие автотранспортные предприятия нашей страны, и Сочи не исключение. Это прекрасная инициатива, которая призвана увеличить количество водителей сочинских автобусов», — отметил директор департамента общественного транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи Вадим Копылов.
Он также рассказал, что этот пилотный проект, рассчитанный прежде всего на местных жителей, поможет восполнить кадровый дефицит, повысить надежность и качество обслуживания пассажиров.
Вскоре обучение по новой программе пройдут еще 24 сочинца. Всем будущим водителям гарантированы трудоустройство в федеральную компанию, официальная зарплата и полный пакет соответствующих льгот. Важным этапом перед самостоятельными рейсами станет обязательная стажировка с опытными наставниками и детальное изучение маршрутов. Первые выходы новых водителей на линию планируются по выходным дням, когда пассажиропоток и дорожная загруженность ниже, что позволит им максимально комфортно адаптироваться к работе.