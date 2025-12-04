Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КГК приостановил работу частного мясоперерабатывающего предприятия под Минском

В Минском районе Госконтроль приостановил работу мясоперерабатывающего предприятия.

Источник: Комсомольская правда

КГК приостановил работу частного мясоперерабатывающего предприятия под Минском. Подробности обнародовали в пресс-службе Комитета государственного контроля.

В ведомстве отметили, что грубые нарушения были обнаружены в работе мясоперерабатывающего предприятия Минского района. Сотрудники КГК Минской области вместе с представителями прокуратуры и ветеринарной службы установили, что на предприятии не поддерживалась чистота.

Кроме того, не проводилась своевременная мойка и дезинфекция инвентаря. Отдельные сотрудники, принимавшие участие в производстве продукции, своевременно не прошли гигиеническое обучение.

«Более того, в холодильных камерах и производственном помещении выявлено около 1 тонны обезличенной мясной продукции и сырья для ее производства», — уточнили в КГК.

Материалы проверки были направлены в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Также было принято решение об исключении указанного субъекта хозяйствования из Реестра производственных объектов.

«Рассматривается вопрос о привлечении частного предприятия к административной ответственности», — заметили в ведомстве.

Ранее Россельхознадзор нашел кишечную палочку в говядине от двух предприятий Беларуси.

Тем временем российская томатная паста попала под запрет продаж в Беларуси.

Кроме того, власти сказали, в каком районе Минска могут появиться парковки на месте пустырей.