КГК приостановил работу частного мясоперерабатывающего предприятия под Минском

В ведомстве отметили, что грубые нарушения были обнаружены в работе мясоперерабатывающего предприятия Минского района. Сотрудники КГК Минской области вместе с представителями прокуратуры и ветеринарной службы установили, что на предприятии не поддерживалась чистота.