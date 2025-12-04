КГК приостановил работу частного мясоперерабатывающего предприятия под Минском. Подробности обнародовали в пресс-службе Комитета государственного контроля.
В ведомстве отметили, что грубые нарушения были обнаружены в работе мясоперерабатывающего предприятия Минского района. Сотрудники КГК Минской области вместе с представителями прокуратуры и ветеринарной службы установили, что на предприятии не поддерживалась чистота.
Кроме того, не проводилась своевременная мойка и дезинфекция инвентаря. Отдельные сотрудники, принимавшие участие в производстве продукции, своевременно не прошли гигиеническое обучение.
«Более того, в холодильных камерах и производственном помещении выявлено около 1 тонны обезличенной мясной продукции и сырья для ее производства», — уточнили в КГК.
Материалы проверки были направлены в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Также было принято решение об исключении указанного субъекта хозяйствования из Реестра производственных объектов.
«Рассматривается вопрос о привлечении частного предприятия к административной ответственности», — заметили в ведомстве.
