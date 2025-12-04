В «Кванториуме-04» Республики Алтай 150 школьников освоили новые технологии

Мероприятия в детском технопарке «Кванториум-04» Республики Алтай в ноябре посетили 150 школьников, сообщили в министерстве образования и науки региона. Мастер-классы и экскурсии организовали при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».
Юные исследователи посетили специализированные площадки, где познакомились с различными направлениями науки и техники. Например, в Биоквантуме они изучили биотехнологические процессы и исследовали живую природу, а в ИТ-квантуме освоили азы 3D-моделирования и текстурирования в компьютерной графике. Кроме того, ребята попробовали сконструировать роботов и создать макеты различных предметов, а также научились работать в студии звукозаписи. Еще для школьников провели занятия по математике и игре в шахматы для развития мышления и логики.
«Мастер-классы в “Кванториуме” имеют огромное значение для развития интереса к науке и технике у подрастающего поколения. Наши мероприятия позволяют детям не только освоить базовые навыки в интересующих областях, но и раскрыть свой творческий потенциал, научиться мыслить нестандартно и находить оригинальные решения сложных задач», — рассказала заместитель директора Республиканского центра дополнительного образования в Горно-Алтайске Айлана Уин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.