В «Кванториуме-04» Республики Алтай 150 школьников освоили новые технологии

Юные исследователи посетили специализированные площадки, где познакомились с различными направлениями науки и техники. Например, в Биоквантуме они изучили биотехнологические процессы и исследовали живую природу, а в ИТ-квантуме освоили азы 3D-моделирования и текстурирования в компьютерной графике. Кроме того, ребята попробовали сконструировать роботов и создать макеты различных предметов, а также научились работать в студии звукозаписи. Еще для школьников провели занятия по математике и игре в шахматы для развития мышления и логики.