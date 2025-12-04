Профильный комитет горсовета одобрил корректировку стоимости проезда в Омске

— На сегодняшний день средний тариф по регулируемым маршрутам, утвержденный РЭК, составляет 53 рубля за одну поезду. Разницу между этой цифрой и тем, что платит пассажир, компенсирует бюджет, и в дальнейшем эта нагрузка будет возрастать. Так, на сегодняшний день свой тариф на 2026 год в РЭК защитил «Омскоблтранс». По сравнению с прошлым годом он вырос на 5%. Примерно на столько же поднимется тариф и у муниципальных перевозчиков. Тенденция последних лет такова, что тарифы растут системно из года в год. Также все мы видим динамику роста цен на ГСМ, запчасти, не стоит забывать и о необходимости индексации зарплат основному производственному составу. Такую картину мы наблюдаем во всех отраслях экономики, и к транспортной отрасли это относится в равной степени, — пояснил Владимир Куприянов.