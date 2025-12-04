Профильный комитет горсовета одобрил корректировку стоимости проезда в Омске

Сегодня, 4 декабря, комитет по вопросам развития транспортной инфраструктуры Омского городского Совета рассмотрел предложение о 5% корректировке стоимости проезда в общественном транспорте Омска. В абсолютных цифрах с 1 января 2026 года цена может увеличиться на 2 рубля. Льготы, установленные для разных категорий граждан сохранятся, также по-прежнему будет более выгодно платить безналом.
Чем вызвана необходимость такого решения, депутатам рассказал заместитель мэра города Омска Владимир Куприянов. Основных причин две — существенная разница между утвержденными тарифами на пассажирские перевозки РЭК Омской области и провозной платой, которую по факту платят омичи, а также рост стоимости ГСМ, запчастей и прочих расходов.
— На сегодняшний день средний тариф по регулируемым маршрутам, утвержденный РЭК, составляет 53 рубля за одну поезду. Разницу между этой цифрой и тем, что платит пассажир, компенсирует бюджет, и в дальнейшем эта нагрузка будет возрастать. Так, на сегодняшний день свой тариф на 2026 год в РЭК защитил «Омскоблтранс». По сравнению с прошлым годом он вырос на 5%. Примерно на столько же поднимется тариф и у муниципальных перевозчиков. Тенденция последних лет такова, что тарифы растут системно из года в год. Также все мы видим динамику роста цен на ГСМ, запчасти, не стоит забывать и о необходимости индексации зарплат основному производственному составу. Такую картину мы наблюдаем во всех отраслях экономики, и к транспортной отрасли это относится в равной степени, — пояснил Владимир Куприянов.
Как уточнил директор департамента транспорта Вадим Кормилец, предлагаемое увеличение стоимости проезда — это не получение дополнительной выгоды, а нивелирование затрат. Сейчас бюджет тратит на оплату межтарифной разницы перевозчикам порядка 1,4 млрд рублей, и в будущем, даже с учетом стоимости провозной платы, эта нагрузка все равно сохранится.
Председатель профильного комитета, депутат Юрий Арчибасов, напомнил 2023 год, когда стоимость проезда в общественном транспорте депутатам пришлось поднять сразу на 10 рублей. До этого она не корректировалась порядка пяти лет, и такое резкое повышение больно ударило по кошельку омичей. В тоже время Юрий Арчибасов подчеркнул — общественный транспорт стратегически важен для жизнеобеспечения города, и нельзя допустить ситуации, когда автобусы нечем будет заправлять, ремонтировать и некому на них ездить.
Чтобы подобная ситуация не повторилась, в администрации города предложили повышать стоимость проезда планово — на 2 рубля в 2026-м и в 2027—2028 годах. Как пояснил Владимир Куприянов, эта цифра не случайна — это прогнозируемый минэкономразвития РФ уровень инфляции.
Также представители мэрии подчеркнули, что будут предприняты все меры для того, чтобы муниципальный общественный транспорт по-прежнему оставался для омичей самым доступным средством передвижения. Так, даже после повышения большинство омичей будут платить за поезду не 47, а 40 рублей: 93% пассажиров оплачивают проезд безналичными средствами платежа. Сохранятся льготы для школьников, студентов и пенсионеров. При оплате проезда специализированной картой «Омка» школьникам поездка обойдется в 30 рублей, студентам и пенсионерам — в 33.
— Кроме того, сейчас мы прорабатываем новые формы электронных проездных билетов. Сейчас в их стоимости заложена базовая цена поездки — 38 рублей. Но есть идея внедрить принцип опта: чем больше поездок покупаешь, тем в меньшую цену они обходятся. Пользоваться таким долгосрочным электронным билетом будет экономически выгодно, — рассказал Вадим Кормилец.
В итоге профильный комитет Омского горсовета одобрил 5% корректировку стоимости проезда, начиная с 1 января 2026 года.
— Понятно, что любое повышение никого не радует, но это необходимо. Все видят, как увеличивается стоимость топлива, запчастей, да и люди, работающие на общественном транспорте, тоже хотят увидеть какую-то индексацию зарплаты. Без повышения провозной платы развитие этой отрасли невозможно. Второй момент, который бы хотелось отметить — это поэтапность и контролируемость корректировки. Мы эту ситуацию будем сдерживать, не допуская резкого скачка, как это было в 2023 году, — прокомментировал председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Арчибасов.
Окончательное решение о корректировке проездной платы депутаты Омского горсовета примут на пленарном заседании. Оно состоится 10 декабря.