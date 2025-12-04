Какие продукты подорожают перед Новым годом

В этом году ситуация осложняется не только спросом, но и логистическими проблемами, что значительно затрудняет поставки товаров, сообщает ИА DEITA.RU.
По словам финансиста Юлии Кузнецовой, сбои с поставками из Азии и Европы усугубляют ситуацию и могут привести к дефициту в таких категориях, как бытовая электроника, одежда, косметика и детские товары.
Как пишет портал MSK1, рост стоимости перевозок увеличивает себестоимость импортных товаров, а повышенные цены на сырье и упаковочные материалы отражаются на стоимости продуктов питания.
Уже сейчас наблюдается подорожание кофе, цитрусовых, шоколада и других товаров, содержащих импортные компоненты. Несмотря на сохранение ассортимента в магазинах, возможны задержки с поставками и смена привычных брендов на более доступные альтернативы, отмечает Кузнецова.
Особенно сильное подорожание ожидается в сегменте мяса, рыбы, фруктов и овощей, которые традиционно входят в новогодний стол. В цене на алкоголь также происходит рост, не только из-за высокого спроса, но и по причине увеличенных акцизов и ограниченных поставок дорогих марок. В целом, в преддверии праздника цены на продукты и алкоголь, скорее всего, превысят обычные сезонные показатели.
Что касается дефицита товаров, то, по словам Максима Чепова, гендиректора логистической компании «РФК Групп», серьезных проблем с обеспечением праздников не ожидается. Он уверен, что основные сложности начнутся скорее после Нового года, когда таможенный контроль и борьба с теневым импортом, благодаря мерам через ЕАЭС, уже привели к сокращению поставок.
Но накопленные за год запасы и осторожная политика закупок позволяют избежать немедленного дефицита. В дальнейшем главной задачей станет грамотное управление уже ввезенными товарами, а в 2026 году ассортимент может стать менее разнообразным, а цены — вновь расти.