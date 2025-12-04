Какие продукты подорожают перед Новым годом

Особенно сильное подорожание ожидается в сегменте мяса, рыбы, фруктов и овощей, которые традиционно входят в новогодний стол. В цене на алкоголь также происходит рост, не только из-за высокого спроса, но и по причине увеличенных акцизов и ограниченных поставок дорогих марок. В целом, в преддверии праздника цены на продукты и алкоголь, скорее всего, превысят обычные сезонные показатели.