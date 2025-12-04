Ричмонд
Как медом намазано — в Ташкенте проходит самая «сладкая» ярмарка

Здесь можно найти лакомство на любой вкус, цвет и консистенцию. Пчеловоды рассказывают о пользе каждого сорта меда и его правильном хранении, а некоторые из них даже делятся семейными секретами.

Источник: Sputnik.uz

На ярмарке меда в ташкентском парке «Анхор» собрались пчеловоды из разных регионов республики, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Каждый привез свой уникальный продукт: от классического липового и гречишного меда до редких сортов, собранных в горах или пустынных районах. На прилавках — богатый выбор: густой янтарный, прозрачный акациевый, терпкий таежный, нежные кремовые сорта с ягодами и орехами.

Особое внимание уделяют дегустации. Посетителям дают попробовать разные сорта, рассказывают о пользе каждого вида и о том, как правильно хранить мед. А некоторые пчеловоды делятся семейными секретами: кто-то уверяет, что мед из горных районов помогает укрепить иммунитет, другие советуют добавлять ложку свежего продукта в утренний чай для бодрости.

«Мед с добавлением алтайского мумие — настоящий природный энергетик — поднимает настроение и выручает при стрессах. А еще есть мед с черникой, облепихой или с имбирем — с ними очень здорово пить чай и наслаждаться вечерами», — рекомендует участник ярмарки, пчеловод Иван Герасимов.

Но ярмарка — это не только дегустация сладкого лакомства. Пчеловоды предлагают свечи и фигурки из натурального воска, пыльцу, прополис, соты и даже целые ульи. Для тех, кто интересуется пчеловодством, представляют специальные костюмы и оборудование.

Ярмарка продлится до 10 декабря.