Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области с помощью дронов отследили нарушения на двух фермах

Россельхознадзор проверил животноводческие фермы в Ростовской области с помощью дронов.

Источник: Комсомольская правда

С 25 сентября по 1 декабря Россельхознадзор провел 12 выездных проверок на животноводческих предприятиях Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия с использованием беспилотных летательных аппаратов. В ходе рейдов зафиксировано десять нарушений ветеринарных правил.

Так, 25 ноября в Тацинском районе Ростовской области были обследованы две фермы, владельцами которых являются индивидуальные предприниматели. Проверка показала, что на этих объектах нет необходимых условий для предотвращения проникновения диких животных, а также не соблюдаются правила хранения и обеззараживания отходов жизнедеятельности скота.

По всем фактам нарушений собственникам предприятий направлены официальные предостережения с требованием устранить выявленные недостатки.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!