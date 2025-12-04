В Ростовской области с помощью дронов отследили нарушения на двух фермах

С 25 сентября по 1 декабря Россельхознадзор провел 12 выездных проверок на животноводческих предприятиях Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия с использованием беспилотных летательных аппаратов. В ходе рейдов зафиксировано десять нарушений ветеринарных правил.
Так, 25 ноября в Тацинском районе Ростовской области были обследованы две фермы, владельцами которых являются индивидуальные предприниматели. Проверка показала, что на этих объектах нет необходимых условий для предотвращения проникновения диких животных, а также не соблюдаются правила хранения и обеззараживания отходов жизнедеятельности скота.
По всем фактам нарушений собственникам предприятий направлены официальные предостережения с требованием устранить выявленные недостатки.
