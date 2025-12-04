Аймагамбетов хочет обязать СМИ хранить все новости в госархиве

Статьи исчезают навсегда.
Он напомнил, что раньше газеты и журналы обязательно сдавали экземпляры в национальные библиотеки. Там их можно найти и через 50 лет. А с электронными СМИ такого нет.
«В традиционных печатных СМИ уже давно существует практика, когда экземпляры газет и журналов передаются в национальные библиотеки, архивируются, то есть остаются доступными в качестве исторической информации. Но если информация из нынешних новостных порталов и электронных газет тоже будет исчезать, то что будет?», — отметил он.
Новый закон для СМИ.
Аймагамбетов рассказал, что уже обсуждал эту проблему при работе над законопроектом об архивах. По его словам, во многих странах (например, в Европе) уже обязали онлайн-издания сдавать свои материалы в национальные архивы.
«Нам тоже надо обсудить с профессионалами из этой сферы вопрос о возможности введения норм по аналогии с печатными газетами, предусматривающие передачу цифровых новостных порталов в централизованный архив», — считает он.
При этом депутат подчеркнул, что нужно найти удобный для всех СМИ формат и не создавать лишних проблем редакциям.
СМИ.
Утром 1 декабря 2025 года в Алматы начались обыски в редакции ORDA и в квартире главного редактора Гульнар Бажкеновой.