Аймагамбетов хочет обязать СМИ хранить все новости в госархиве

«В традиционных печатных СМИ уже давно существует практика, когда экземпляры газет и журналов передаются в национальные библиотеки, архивируются, то есть остаются доступными в качестве исторической информации. Но если информация из нынешних новостных порталов и электронных газет тоже будет исчезать, то что будет?», — отметил он.