Российские банки активно внедряют искусственный интеллект в сегментах с высокой и быстрой окупаемостью

Банки активно, но выборочно внедряют искусственный интеллект (ИИ) в банковские процессы, фокусируясь на экономически окупаемых направлениях. Как заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью «России 24» на полях инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!», одним из ключевых сегментов для ИИ стала кредитная процедура. Решения по розничным займам, а также кредитам для малого и частично среднего бизнеса все чаще принимаются не сотрудником, а на основе анализа данных алгоритмами. Это позволяет быстро и эффективно обрабатывать массовые заявки на небольшие суммы, где потенциальная ошибка будет незначительной.