В Крыму на карантин из-за ОРВИ закрыли больше десяти классов

В школах Крыма 11 классов закрыли на карантин.

Источник: Комсомольская правда

Из-за роста заболеваемости ОРВИ в Крыму на карантин закрыли 11 классов в восьми школах. Об этом КП-Крым сообщили в Министерстве образования республики.

— В них 234 обучающихся — это Керчь, Белогорский, Красногвардейский, Раздольненский район, — сообщили Минобразования.

Кроме того, с 27 ноября на карантин была полностью закрыта школа № 12 в Керчи. 1263 школьника ушли на вынужденные каникулы до 4 декабря.

Также отмечается рост числа заболевших и среди воспитанников детских садов. На карантине сейчас 525 воспитанников из 26 групп в дошкольных учреждениях Алушты, Керчи, Симферополя, Евпатории, Ялты, Бахчисарайского, Белогорского, Ленинского, Нижнегорского, Раздольненского и Красногвардейского районов.