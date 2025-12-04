В Крыму на карантин из-за ОРВИ закрыли больше десяти классов

Из-за роста заболеваемости ОРВИ в Крыму на карантин закрыли 11 классов в восьми школах. Об этом КП-Крым сообщили в Министерстве образования республики.
— В них 234 обучающихся — это Керчь, Белогорский, Красногвардейский, Раздольненский район, — сообщили Минобразования.
Кроме того, с 27 ноября на карантин была полностью закрыта школа № 12 в Керчи. 1263 школьника ушли на вынужденные каникулы до 4 декабря.
Также отмечается рост числа заболевших и среди воспитанников детских садов. На карантине сейчас 525 воспитанников из 26 групп в дошкольных учреждениях Алушты, Керчи, Симферополя, Евпатории, Ялты, Бахчисарайского, Белогорского, Ленинского, Нижнегорского, Раздольненского и Красногвардейского районов.