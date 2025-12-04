«Сколково» представит разработки для фармацевтики и реабилитации на форуме в Москве

А компания «Сенсомед» продемонстрирует систему для восстановления активной амплитуды движения моторики пальцев и суставов рук и ног. «В процессе занятий пациент находится в игровой среде, с которой взаимодействует с помощью движений руки в перчатке, способной считывать минимальную амплитуду движения. Элементы искусственного интеллекта помогают подстроить сложность под особенности каждого конкретного пациента. В линейке присутствует девайс для механотерапии кисти, который работает по принципу зеркальной терапии совместно с перчаткой», — говорится в сообщении.