«Сколково» представит разработки для фармацевтики и реабилитации на форуме в Москве

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Динамическую модель желудочно-кишечного тракта для проведения испытаний фармацевтических препаратов, а также интерактивный комплекс для диагностики и реабилитации представят резиденты фонда «Сколково» (входит в группу ВЭБ.РФ) на Российской неделе здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
Международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения — 2025» пройдет в Москве с 8 по 11 декабря. «Участие в Российской неделе здравоохранения принимают пять сколковских компаний», — уточняется в сообщении.
Отмечается, что на форуме компания «СК» (Scientific Compliance) представит динамическую модель желудочно-кишечного тракта, которая позволяет предсказывать результаты фармакокинетики для инновационных и воспроизведенных лекарственных препаратов. По словам генерального директора «СК» Андрея Полуянова, прибор является уникальной установкой отечественного производства.
Также, еще один участник — «Визионеро» — покажет интерактивный комплекс, который позволяет повысить вовлеченность пациентов в реабилитацию благодаря работе в игровой интерактивной среде, улучшить качество и точность диагностики когнитивных функций и снизить нагрузку на медицинских специалистов. Уточняется, что система применяется, в том числе для реабилитации ветеранов СВО.
А компания «Сенсомед» продемонстрирует систему для восстановления активной амплитуды движения моторики пальцев и суставов рук и ног. «В процессе занятий пациент находится в игровой среде, с которой взаимодействует с помощью движений руки в перчатке, способной считывать минимальную амплитуду движения. Элементы искусственного интеллекта помогают подстроить сложность под особенности каждого конкретного пациента. В линейке присутствует девайс для механотерапии кисти, который работает по принципу зеркальной терапии совместно с перчаткой», — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках форума будут представлены подушки и матрасы для профилактики и лечения пролежней от НПО «Технологии и продукты здоровья», а также многофункциональные медицинские кровати разработчика «Папийон».