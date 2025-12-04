Ричмонд
В Волгограде изменили расчет за холодную воду

Тем, у кого по сей день нет счетчика, с 6 декабря 2025 года будут приходить новые платежки.

Источник: РИА "Новости"

Правительство РФ увеличило повышающий коэффициент для расчета платы за холодную воду в квартирах, где не установлены счетчики, хотя техническая возможность для их установки есть. Изменения затронут и жителей Волгограда.

Раньше оплата по нормативу начислялась с коэффициентом 1,5, теперь — с коэффициентом 3. По данным Минстроя, эта мера призвана стимулировать собственников устанавливать приборы учета и нести ответственность за их отсутствие или просроченную поверку.

Повышающий коэффициент применяется только к холодной воде и обычно составляет не более 10% от общей суммы коммунальных платежей. Он не распространяется на горячую воду и электричество.

Согласно закону, устанавливать счетчики на воду собственники обязаны с 2012 года. При наличии прибора оплата идет по фактическому расходу, а без него — по нормативу, даже если в квартире никто не проживает.

Ранее волгоградцев предупреждали о подорожании коммунальных услуг.