Проблемы с мобильной связью фиксируют волгоградцы 4 декабря

Как рассказали ИА «Высота 102» читатели информагенства, разговор постоянно прерывается, в итоге собеседники не слышат половину из того, что говорят друг другу. Судя по сообщениям, проблемы коснулись почти всех операторов связи.
— Мобильного интернета нет, вацап не работает, телеграм не грузит, теперь уже и поговорить нормально невозможно, — возмущаются волгоградцы.
Читатели признались, что для передачи срочной информации вынуждены писать друг другу смс, как в старые добрые времена, и пользоваться электронной почтой. Волгоградцы мрачно шутят, что, если дела так пойдут и дальше, придется снова возвращать в квартиры проводные телефоны и носить письма на почту.
При этом у волгоградцев есть возможность пользоваться мессенджером Max. Однако с установкой этого приложения многие по разным причинам тянут.
Напомним, накануне стало известно о массовом сбое мессенджера телеграм. Пользователи фиксировали проблемы при загрузке фото и видео, а у некоторых он просто-напросто перестал открываться.