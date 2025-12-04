Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проблемы с мобильной связью фиксируют волгоградцы 4 декабря

Трудности при общении по мобильной связи фиксируют сегодня, 4 декабря, волгоградцы.

Источник: Marília Castelli

Как рассказали ИА «Высота 102» читатели информагенства, разговор постоянно прерывается, в итоге собеседники не слышат половину из того, что говорят друг другу. Судя по сообщениям, проблемы коснулись почти всех операторов связи.

— Мобильного интернета нет, вацап не работает, телеграм не грузит, теперь уже и поговорить нормально невозможно, — возмущаются волгоградцы.

Читатели признались, что для передачи срочной информации вынуждены писать друг другу смс, как в старые добрые времена, и пользоваться электронной почтой. Волгоградцы мрачно шутят, что, если дела так пойдут и дальше, придется снова возвращать в квартиры проводные телефоны и носить письма на почту.

При этом у волгоградцев есть возможность пользоваться мессенджером Max. Однако с установкой этого приложения многие по разным причинам тянут.

Напомним, накануне стало известно о массовом сбое мессенджера телеграм. Пользователи фиксировали проблемы при загрузке фото и видео, а у некоторых он просто-напросто перестал открываться.