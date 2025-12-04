Проблемы с мобильной связью фиксируют волгоградцы 4 декабря

Читатели признались, что для передачи срочной информации вынуждены писать друг другу смс, как в старые добрые времена, и пользоваться электронной почтой. Волгоградцы мрачно шутят, что, если дела так пойдут и дальше, придется снова возвращать в квартиры проводные телефоны и носить письма на почту.