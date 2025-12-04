Найден способ ускорить регенерацию костей за счет пористых имплантатов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) нашли способ ускорять рост костной ткани за счет изменения геометрии пор имплантатов, внедренных в область повреждения. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Имплантаты на основе трехмерных пористых каркасов (скаффолдов) представляют собой искусственные аналоги костей, которые направляют и поддерживают естественные процессы регенерации. Постепенно они замещаются естественной костной тканью. Авторы работы подобрали параметры пустот в этих каркасах, которые помогают ускорить процесс восстановления.
«Результаты моделирования показали, что геометрия пор напрямую влияет на скорость восстановления клеток. В прямых каналах рост ткани происходит в среднем на 10−20% быстрее, чем в синусообразных. Их преимущество объясняется отсутствием геометрических препятствий для миграции клеток, а также равномерным распределением стимулирующих факторов роста (например, белков или гормонов)», — сообщил младший научный сотрудник кафедры «Прикладная физика» ПНИПУ Максим Бузмаков, чьи слова приводятся в сообщении.
Авторы исследования проанализировали три типа геометрии пор скаффолда: прямой, синусообразный и градиентно-периодический (чередование участков с различной геометрией). Компьютерная модель, созданная для оценки, одновременно учитывает несколько особенностей жизнедеятельности клеток, в том числе их устойчивость к изгибам, способность сжиматься и сцепляться друг с другом, а также стремление сохранять исходный размер.
«Такой подход дает возможность с помощью расчетов предсказать, какую конкретно форму примет растущая ткань и где в ней возникнут внутренние напряжения, в зависимости от строения каркаса», — пояснили в вузе.