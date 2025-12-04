Найден способ ускорить регенерацию костей за счет пористых имплантатов

«Результаты моделирования показали, что геометрия пор напрямую влияет на скорость восстановления клеток. В прямых каналах рост ткани происходит в среднем на 10−20% быстрее, чем в синусообразных. Их преимущество объясняется отсутствием геометрических препятствий для миграции клеток, а также равномерным распределением стимулирующих факторов роста (например, белков или гормонов)», — сообщил младший научный сотрудник кафедры «Прикладная физика» ПНИПУ Максим Бузмаков, чьи слова приводятся в сообщении.