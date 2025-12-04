Рэпера Лигалайз* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Меньшикова* включили в реестр иностранных агентов в конце 2024 года. По информации Минюста, он распространял фейки о решениях российских властей и о Вооруженных силах РФ, выступал против СВО на Украине, негативно высказывался о россиянах. Также он участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Живет за границей.