Рэпера Лигалайз* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Рэпера Лигалайз оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Признанного иностранным агентом рэпера Лигалайз* (Андрей Меньшиков*) оштрафовали на 50 тысяч рублей за неподанную отчетность о его деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в суде.

«Бутырский районный суд, рассмотрев материалы дела в отношении Меньшикова Андрея Владимировича*, постановил признать Меньшикова А. В. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (“Нарушение порядка деятельности иностранного агента”), и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей», — говорится в сообщении.

Ранее рэпера уже штрафовали за нарушение данного законодательства, а также за невыполнение в установленный срок законного предписания либо предупреждения органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации об иностранных агентах.

Меньшикова* включили в реестр иностранных агентов в конце 2024 года. По информации Минюста, он распространял фейки о решениях российских властей и о Вооруженных силах РФ, выступал против СВО на Украине, негативно высказывался о россиянах. Также он участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Живет за границей.

Лигалайз* — российский рэп-исполнитель и продюсер, получил известность в 1990-е — начале 2000-х.

* Лицо, признанное иностранным агентом в России.