В селе Казенном Курганской области открыли фельдшерско-акушерский пункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Казенном в Курганской области, сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Лечебное учреждение возвели в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Здание построено по технологии быстровозводимых конструкций с использованием современных материалов. Фельдшерско-акушерский пункт оснащен системами отопления, водоснабжения и канализации; предусмотрены все необходимые помещения: процедурный кабинет, кабинет приема, смотровой кабинет, санитарная комната с доступом маломобильных групп населения, просторное помещение для ожидания», — рассказала исполняющий обязанности главного врача Межрайонной больницы № 7, подразделением которой является новый ФАП, Татьяна Бартасова.
В модульном лечебном учреждении пациенты будут получать плановую и неотложную медицинскую помощь в современных и комфортных условиях. В общей сложности к ФАПу прикреплены более 400 человек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.