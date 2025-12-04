Японская классика: культовую Toyota Supra A70 продают во Владивостоке

Культовую японскую классику — Toyota Supra A70 — выставили на продажу во Владивостоке. Владелец оценил автомобиль 1992 года выпуска в 1,8 млн рублей. На соответствующее объявление наткнулся корр. ИА PrimaMedia.
Как указано в объявлении, решение о продаже транспортного средства было принято из-за смены жизненных приоритетов. При этом собственник подчеркнул, что в автомобиль было вложено немало сил, времени и финансовых ресурсов, что, по его мнению, оправдывает заявленную стоимость. Пробег Toyota Supra составляет 176 000 километров.
В рейтинге культовых японских спортивных автомобилей, безусловно, доминируют такие звёзды первой величины, как Toyota Supra. В феврале 1986 года с конвейера завода сошел первый серийный автомобиль третьего поколения. Хотя A70 и принимала участие в гонках, её спортивная карьера была скромнее, чем у последующих поколений модели.
Сейчас такой автомобиль, пожалуй, раритет. Эксперты отмечают, что некоторые «японки» того времени изношены настолько, что восстановление зачастую кажется бессмысленным. Но, видимо, это не тот случай. Ведь на предоставленных фотографиях видно, что, несмотря на возраст и активную эксплуатацию, автомобиль действительно хорошо сохранился.
Ранее во Владивостоке выставили на продажу редкую «японку» с эстетикой 1980-х. Продавец оценил Honda Prelude 1982 года в 1 650 000 рублей.