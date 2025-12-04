Ричмонд
На Иркутском авиазаводе собирают крыло для МС-21

Основная задача на текущем этапе — завершить сборку и регулировку всех систем.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В цехе № 249 Иркутского авиационного завода продолжается сборка очередного комплекта самолета МС-21. Специалисты работают над созданием полностью импортозамещенного крыла. Об этом КП-Иркутск сообщили в ПАО «ОАК».

— На станции F10 к фюзеляжу уже присоединены консольные части крыла. Сейчас здесь идет монтаж бортовой кабельной сети, гидравлической и противообледенительной систем, а также системы управления. Одновременно устанавливаются съемные буферные отсеки и собирается механизация — трансмиссии для предкрылков и закрылков, — говорится в сообщении корпорации.

Основная задача на текущем этапе — завершить сборку и регулировку всех систем. После этого бригады приступят к навеске крупных агрегатов: самих закрылков и предкрылков. Затем готовое крыло передадут в цех окончательной сборки для дальнейшей комплектации самолета.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске увеличивают число рейсов в Китай.