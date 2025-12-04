Роскомнадзор ограничил работу FaceTime в России

Пользователи сообщали о проблемах с сервисом с осени, а последняя неделя оказалась особенно тяжёлой — FaceTime окончательно перестал работать. Ограничение работы сервиса стало реакцией российских компетентных органов на многочисленные обращения граждан, сталкивавшихся с мошенничеством и неправомерным использованием технологии.