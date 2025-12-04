Ричмонд
Роскомнадзор ограничил работу FaceTime в России

Сервис голосовых и видеозвонков FaceTime, предназначенный для владельцев устройств Apple, перестал полноценно функционировать в России. Причиной блокировки сервиса со стороны Роскомнадзора стало широкое использование FaceTime мошенниками для осуществления незаконных действий.

Источник: Freepik

Пользователи сообщали о проблемах с сервисом с осени, а последняя неделя оказалась особенно тяжёлой — FaceTime окончательно перестал работать. Ограничение работы сервиса стало реакцией российских компетентных органов на многочисленные обращения граждан, сталкивавшихся с мошенничеством и неправомерным использованием технологии.

Роскомнадзор, ответственный за регулирование телекоммуникационных сетей, внёс ограничения на функционирование FaceTime в России. Компания Apple пока не делала официальных заявлений по поводу данной ситуации.

Ранее Роскомнадзор официально уведомил о блокировке популярного американского игрового сервиса Roblox, аргументируя это обнаружением фактов систематического распространения материалов, оправдывающих экстремизм и терроризм, а также содержащих призывы к насилию и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.