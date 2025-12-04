Минтранс опроверг закрытие улицы Карпинского в Перми до мая 2026 года

Минтранс региона опроверг закрытие улицы Карпинского в Перми до мая 2026 года, сообщает телеграм-канал ведомства.
Утром 4 декабря в социальных сетях были опубликованы сообщения о новом ограничение на ремонтируемом участке улицы Карпинского. Телеграм-каналы рассказывали, что движение на участке от шоссе Космонавтов до улицы Мира закроют с декабря 2025 по май 2026 года.
Причиной называлось проведение строительно-монтажных работ, которые стартовали на участке ещё в мае 2024 года. Тогда на улице Карпинского начали масштабную реконструкцию: расширение до шести полос, переукладка трамвайных путей и расширение моста над Транссибирской магистралью.
После многочисленных публикаций Минтранс Пермского края опубликовал пояснение к своему указу и опроверг новости о закрытии улицы. Как оказалось, техническое открытие всё ещё планируют провести до конца 2025 года.
«Открытие технического движения по улице означает как раз то, что работы еще не завершены и транспорт будет двигаться по временной схеме, а не по проектной. Аналогично было, к примеру, при техническом открытии движения по ул. Крисанова», — отметили в ведомстве.
В министерстве уточнили, что работы будут продолжаться. По контракту их завершение намечено на второй квартал 2026 года.