В Краснодаре в 2026 году начнется масштабный ремонт дорог: список улиц

Ремонт коснется улиц Богатырской — от Восточного Обхода до улицы Сечевой в Новознаменском жилом районе, а также улиц им. Комарова (от Тенистой до Лаперуза), Тенистой (от Российской до Комарова) и им. Циолковского (от им. Гастелло до дома № 7 по Циолковского). В числе обновляемых также улица Кожевенная от Кубанской Набережной до Скорняжной.



Также будет отремонтирован переулок Майорский от Рашпилевской до Красной, улица Краснодарская в поселке Лазурном, а также улицы Воронежская (от Майкопской до Обрывной) и Обрывная (от Воронежской до дома № 131/9).



Дорожные работы будут вестись на улицах им. Дзержинского (дублер от им. Покрышкина до Кореновской), им. Гудимы (от им. Ленина до им. Суворова), им. Красина (от Кубанской Набережной до дома № 16) и им. Атарбекова (от им. Тургенева до им. Герцена).



Еще в список вошли улицы им. Корницкого (от им. Буденного до Промышленной) и переулок Петровский (от им. Ковтюха до Адыгейской Набережной).

Жителям придется планировать маршруты заранее, учитывая возможные временные ограничения и пробки на этих участках.