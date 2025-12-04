На еще 2 маршрута в Москве выпустили электробусы

Электробусы вышли еще на 2 маршрута на юге и юго-востоке Москвы, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов. Развитие системы общественного транспорта отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Современные автобусы курсируют по шести районам Москвы. Подчеркивается, что впервые они начали перевозить пассажиров до Южного речного вокзала. Маршруты связывают станцию ЗИЛ Московского центрального кольца (МЦК) с метро «Стахановская» и «Кожуховская».
«Запуск новых электробусных маршрутов стал возможен благодаря подключению зарядных станций у МЦК ЗИЛ. По будням на них будет курсировать 25 экологичных машин российского производства. Мы продолжаем развивать сеть наземного электротранспорта и повышать комфорт поездок пассажиров, как поручил Сергей Собянин», — добавил Ликсутов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.