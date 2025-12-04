75 новых автобусов выйдут на дороги Сочи до конца года

Транспортный парк Сочи значительно обновится: до конца года на городские маршруты выйдут 75 новых автобусов. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин, который лично осмотрел первую партию из сорока единиц, уже поступивших в город и приступивших к работе. Остальные 35 автобусов ожидаются в ближайшие дни.