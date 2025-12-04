75 новых автобусов выйдут на дороги Сочи до конца года

Транспортный парк Сочи значительно обновится: до конца года на городские маршруты выйдут 75 новых автобусов. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин, который лично осмотрел первую партию из сорока единиц, уже поступивших в город и приступивших к работе. Остальные 35 автобусов ожидаются в ближайшие дни.
Приобретение новой техники частными перевозчиками стало возможным благодаря участию Сочи в федеральном проекте «Развитие автомобилестроения и транспортного машиностроения». Мэр отметил, что существенная поддержка со стороны Министерства промышленности и торговли Российской Федерации покрыла 40% стоимости автобусов и оказала значительную помощь коммерческим компаниям курорта.
По словам Прошунина, новые автобусы среднего и малого класса идеально подходят для сложного рельефа сочинских дорог. Они отличаются высокой маневренностью, оснащены мощными системами кондиционирования, полностью соответствуют современным нормам безопасности и требованиям безбарьерной среды.
«Неоднократно на встречах с жителями получал просьбы заменить автобусы на городских и сельских направлениях, обещание выполняем», — написал глава курорта в своем телеграм-канале.
Ранее в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» город уже получил 172 автобуса большого и среднего класса, а также девять электробусов.