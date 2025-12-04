Численность врачей в 32 районах Омской области составило всего 1285 человек

В Омской области за здоровьем населения следят всего 9574 доктора. При этом, в городе Омске с населением 1 млн 101 тысяча человек, трудятся 8289 врачей. А в 32 районах Омской области — население 704 тысячи человек — лечат пациентов всего 1285 медицинских работников с высшим образованием. По обеспеченности врачей на 10 тысяч человек в муниципальных районах, пятерка лидеров выгляди следующим образом: Большереченский (30,3 врача), Большеуковский (29,8 врача), Тарский (26,5 врача), Знаменский (24,8 врача) и Калачинский (23,2 врача).