Белорусы смогут купить банковскую карту на заправках и в магазинах. Подробности озвучили в пресс-службе БСБ-банка.
В финансовом учреждении заметили, что теперь банковскую карту можно приобрести в сети магазинов Unistore опт&розница, Семь пятниц XXL, а также на АЗС «А-100» и активировать в мобильном приложении. После этого картой можно пользоваться.
«Новое предложение БСБ Банка — мгновенная неименная карта Visa Classic Instant», — уточнили в пресс-службе.
Крупный банк Беларуси начал продавать карты на заправках и в магазинах. Фото: www.bsb.by.
Банковская карта продается в конверте с подробной инструкцией по регистрации и с картхолдером в подарок. Ее стоимость составит 7 рублей. В банке уточняют, что обслуживание в первый год будет бесплатным, а второй и третий — 14 рублей в год.
Кстати, карты крупных белорусских могут не работать три часа из-за сбоя.
Тем временем «Беларусбанк» предупредил о сбое и недоступности операций с 6.00 до 23.00.
